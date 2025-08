Porta a porta, la denuncia di un lettore: "La raccolta in via Oxilia non segue il programma previsto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Per informare chi di dovere: la raccolta in via Oxilia, lato nord, non viene effettuata come da programma. La via è stracolma di cestelli e sacchetti che da giorni si accumulano sul marciapiede".

"Per quanto riguarda l’organico, in due settimane la raccolta è avvenuta solo in due occasioni. Ieri, lunedì 28, ho provveduto personalmente a ritirare il cassonetto, ancora pieno e in giacenza da giovedì 24… ed era pieno di vermi!".

"Ci aspettiamo, oltre ai gabbiani, anche i topi. Alla faccia della salute pubblica. Cerchiamo di fare le cose bene, una volta tanto. E, se necessario, fermiamoci un attimo per ripensare seriamente a dotare tutta la città di cassonetti intelligenti".

"Stiamo facendo figuracce con i turisti e, considerando anche lo stato di degrado del nostro quartiere, mi vergogno di abitare in questa città e di essere governato da chi, di destra o di sinistra che sia, dimostra di avere ben poco a cuore la vita dei cittadini e il futuro della città".

Piercarlo Torello