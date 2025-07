Liguria delle Arti a spasso per Millesimo. Venerdì 1 agosto una serata alla Pieve di Santa Maria Extra Muros

Dal centro storico medievale a Piazza IV novembre, dal Castello del Carretto che ne difendeva i confini fino al Museo Napoleonico che ne custodisce le antiche radici, dal giardino di Villa Scarzella al Ponte fortificato della Gaietta, tutto a Millesimo racconta una storia ed emana una luce che incanta.

Proprio in questo borgo, saldamente nella classifica dei più belli d’Italia, secondo il Touring Club, è attesa venerdì 1 agosto, a partire dalle ore 21.00, una nuova prima assoluta targata Liguria delle Arti. La location prescelta è la Pieve di Santa Maria Extra Muros, pregevole edificio romanico del XII secolo che si affaccia sul fiume Bormida. Un luogo e un’architettura che lasciano senza parole per la semplice bellezza. Una bellezza che continua all’interno con affreschi del ‘400 e ‘500: una Madonna con Bambino, un’Annunciazione, immagini di profeti e santi, tra cui San Francesco e Santa Marta. Per scoprire tutto su questa antichissima pieve e sulle opere d’arte in essa contenute ci sarà l’esperta e affidabile guida dell’architetto Osvaldo Garbarino, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Chiavari.

Liliana Cusin Martino, poetessa locale scomparsa oltre dieci anni fa ma mai dimenticata scrisse a proposito del suo borgo natio: “Millesimo, visto dal fiume / liturgie di case in saldo abbraccio / come volerne fare una muraglia / di pietre secoli storie venture...”. Le sue parole e quelle di altre autrici come la siriana Maram Al-Masri e di autori come Dante Alighieri ed Hermann Hesse, risuoneranno dentro la pieve nell’interpretazione dell’attore Pino Petruzzelli che condividerà qualche spunto anche da Viva la poesia! un libro sorprendente firmato Jorge Bergoglio (Papa Francesco).

Gli inserti musicali saranno a cura del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e del suo violinista Enrico Pisani che per l’occasione ha preparato un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach.

L’appuntamento, voluto da Regione Liguria, Teatro Ipotesi e Comune di Millesimo presso la Pieve di Santa Maria Extra Muros, è per venerdì 1 agosto alle ore 21.00. L’ingresso è come sempre libero.

Così racconta l’evento il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano: «Credo che per valorizzare il nostro territorio sia fondamentale partire dalla cultura, dalle architetture, dalle opere d’arte che ci hanno lasciato in eredità i nostri avi e che quindi hanno un legame con il nostro meraviglioso Borgo. Ogni angolo di Millesimo racconta una storia capace di creare futuro. Una bellezza storico artistica che si unisce a quella paesaggistica. Grazie a Liguria delle Arti per la valorizzazione del patrimonio artistico di tutta la Liguria».

Dato che, oltre ad essere uno dei borghi più belli d’Italia, Millesimo è noto e amato come “il paese del tartufo” chi ha la possibilità può raggiungere la destinazione prima di cena e approfittare di un altro patrimonio locale straordinario, quello enogastronomico. Non solo il prezioso tartufo che qui trova uno dei suoi habitat ideali ed è celebrato verso fine settembre con una festa che richiama estimatori da ogni dove ma anche la giuncata, una caratteristica ricotta a base di latte di pecora, i fazzini, morbide focaccine di patate, condite con pomodoro, cipolle o uova, per non parlare dei millesimi al rum, irresistibili cioccolatini la cui ricetta è blindata e segretissima.