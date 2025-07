Consiglio comunale di Quiliano: approvata in via definitiva la variante urbanistica per il polo logistico Vernazza Autogru

Lo scorso 29 luglio si è riunito il Consiglio comunale di Quiliano. Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’approvazione definitiva della variante urbanistica per il nuovo polo logistico della Società Vernazza Autogru S.r.l., a seguito degli ultimi aggiornamenti richiesti dalla Regione Liguria. È stato inoltre confermato l’ottimo stato di salute del bilancio comunale, attraverso la variazione di assestamento generale. Oltre 700mila euro di fondi della Protezione civile Nazionale sono già stati investiti per far fronte alle prime emergenze causate dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2024.

Con l’approvazione della variante, si conclude l’iter urbanistico relativo al nuovo polo logistico, che sorgerà su una porzione delle ex aree Tirreno Power, di proprietà della Società Vernazza Autogru S.r.l. Le prescrizioni finali sugli elaborati progettuali, trasmesse dalla Regione Liguria con nota del 14 luglio, sono state puntualmente recepite e integrate.

“Si tratta di un passaggio importantissimo per lo sviluppo economico della nostra città” dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore all’Urbanistica Valtero Sparso. “Concludiamo un percorso avviato due anni fa e seguito con attenzione, puntualità e scrupolo. Ora si apre la fase della convenzione urbanistica e, soprattutto, quella delle ricadute occupazionali e dello sviluppo industriale che questo progetto porterà con sé”. La pratica è stata approvata all’unanimità dai gruppi consiliari.

Per quanto riguarda le emergenze alluvionali, il Consiglio comunale ha approvato la ratifica della delibera della Giunta del 1° luglio 2025 con le variazioni urgenti relative all’accertamento delle entrate dallo Stato – Protezione civile – per il tramite di Regione Liguria, per circa 706mila euro di fondi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell’ottobre 2024. Tali fondi sono stati utilizzati dagli uffici comunali sia per gli interventi di prima emergenza sia per quelli di ripristino delle aree colpite (tra cui si evidenziano via Trexenda, Via Cervaro, Via Pontepiano e Via Vaccamorta). La pratica è stata votata favorevolmente dal gruppo di maggioranza, con l’astensione da parte di quello di minoranza.

La variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2025/2027 ha rappresentato l’occasione per illustrare al parlamentino l’ottimo stato di salute delle finanze comunali. “Attualmente il fondo di cassa ammonta a circa un milione e 600mila euro” dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e il Vicesindaco e Assessore alle finanze Tiziana Bruzzone, “e stiamo garantendo regolarmente i pagamenti alle imprese entro 30 giorni, anche a fronte di opere pubbliche finanziate con fondi ex PNRR e regionali che vengono purtroppo rimborsati dopo parecchi mesi dall’invio delle rendicontazioni. Come per la quasi totalità dei Comuni italiani che stanno gestendo opere pubbliche destinate alla messa in sicurezza delle scuole e del territorio, la gestione del fondo di cassa è seguita e monitorata regolarmente per assolvere a tutti gli impegni previsti. Il Bilancio della Città di Quiliano è assolutamente sano e in regola. Abbiamo avuto, nel mese di aprile 2025, un utilizzo dell’anticipazione di cassa, derivante proprio dal pagamento di alcune fatture collegate proprio a queste opere pubbliche. Nel frattempo, tuttavia, stiamo provvedendo alla riscossione coattiva delle partite tributarie pregresse. Lo stato previsionale delle entrate è tuttora regolarmente rispettato, in ragione della costante percentuale di riscossioni, che confermano le nostre previsioni originarie. Di conseguenza, le variazioni di assestamento si sono risolte a pochi casi, in ragione del continuo aggiornamento del Bilancio effettuato nei mesi scorsi, a fronte dei diversi finanziamenti ottenuti da parte delle autorità sovraordinate. Con questo spirito improntato ad una sana, corretta e oculata gestione delle risorse pubbliche, continuiamo a garantire l’erogazione dei servizi alla popolazione e nel contempo a proseguire nella nostra progettualità di sviluppo della nostra Città”. La pratica è stata votata con il voto favorevole del gruppo di maggioranza, e il voto contrario di quello di minoranza.