Porta a Porta, un lettore: "Savona è soprattutto dei cittadini che hanno il diritto di avere una città decente"

Buongiorno Direttore,

vedo che continuano le segnalazioni dei cittadini di serie B che, come me, vivono e subiscono il disagio della discriminazione della raccolta porta a porta ideata da Comune e Sea-s, in allegato alcune foto nella zona di Lavagnola dove si evince come la situazione sia imbarazzante.

La raccolta della carta di...in alcuni bidoni è stata effettua mente in altri no, inoltre la plastica è costantemente abbandonata vicino ai bidoni creando molte "piccole discariche", ovviamente contro la maleducazione delle persone si fa poco ma, se ci fossero i cassonetti come in centro, forse ciò che oggi è all'aperto sarebbe chiuso.