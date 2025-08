"Senso civico assente e gestione disordinata: si poteva aspettare se mancavano fondi per i cassonetti intelligenti in tutta la città"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Frequento Savona a periodi, ma risiedo in un’altra città dove il problema della differenziata esiste da tanti anni. A Savona, arrivati ultimi in questa scelta tardiva, ho riscontrato una mancanza di senso civico allucinante da parte della popolazione, che non riesce ad accettare queste decisioni".

"Mettiamoci poi che, in una città così piccola, siano riusciti a complicare tutto: è veramente inspiegabile. Una parte ha i cassonetti intelligenti, un’altra ha i mastelli, un’altra ancora i cassonetti di plastica con chiavetta — che ormai tutti lasciano aperti. Veramente demenziale".

"Potevate aspettare, se non c’erano fondi, e introdurre gradualmente i cassonetti con chip ovunque. Copiate Noli, che li ha da anni".

"La spesa per i mastelli, poi — ingombranti e ormai inutili — è stato uno spreco. Chiedete scusa a chi paga una tariffa TARI alta come fosse residente, senza usufruire di un servizio all’altezza".

Sandra