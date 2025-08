"Quadri d'Autore" in scena a Finalborgo: divertimento con "Gli Zanni" ai Chiostri di Santa Caterina

La magia del teatro torna ad animare uno dei borghi più belli d'Italia. Il prossimo martedì 5 agosto, alle ore 21:00, la suggestiva cornice dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo ospiterà lo spettacolo teatrale "Quadri d’Autore", portato in scena dalla Compagnia Teatrale "Gli Zanni" di Tovo San Giacomo.

Ideato e diretto da Nino Manitto, "Quadri d'Autore" si presenta come uno spettacolo vario che intreccia quadri di opere teatrali, monologhi e parodie. La rappresentazione si propone come un'esperienza divertente, poetica e culturale, pensata per regalare al pubblico momenti di pura spensieratezza.

Sul palco si esibiranno gli interpreti Cira Graziano, Filomena Angelico, Alessandro Metelli e Zanninino.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito con offerta libera.