Kebab nel centro di Albenga, un lettore: "Ennesimo schiaffo alle nostre tradizioni"

Ho appena letto la lettera di Massimo (QUI) che scrive a metà tra l'inc...ato e l'amarezza per l'ennesima apertura di una attività che non c'entra nulla con l'italianità e per di più ciò avviene per la prima volta nel cuore di un famoso centro storico come quello di Albenga che è una perla a sé stante nel panorama ligure insieme al centro storico di Genova e che di tutto avrebbe bisogno tranne che di cose fuori contesto.

Ebbene non posso che trovarmi d'accordo con quanto scrive Massimo, e non comprendo l'entusiasmo inspiegabile, grazie a dio di pochi ma sempre troppi secondo me, per l'ennesimo schiaffo alla nostra cultura e tradizioni.

Poi quando (mi auguro di sbagliare ma ad Albenga è troppo facile fare previsioni di un nefasto futuro per certi argomenti) ci sarà l'ennesimo ritrovo di "strane persone" (vorrei tanto sbagliare ma....) vedremo articoli di giornali e testate on line scrivere di sicurezza e decoro (le solite minestre riscaldate da 20 anni in salsa ingauna), riunioni urgenti in prefettura e comunicati di politicanti affermare "ghe pensu mi".

Con fastidio,

Francesco