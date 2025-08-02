Grande ritorno a Riva Ligure di Antonio Padellaro ospite della rassegna Sale in Zucca

Riva Ligure si prepara a ospitare un grande e atteso evento culturale.

Venerdì 8 agosto, la rassegna "Sale in Zucca" di Riva Ligure accoglierà nuovamente un ospite d'eccezione: il giornalista e saggista Antonio Padellaro. Sarà il suo terzo ritorno in città, a testimonianza del forte legame che lo unisce a questo evento culturale. Padellaro ha scelto ancora una volta Riva Ligure per presentare in anteprima provinciale i suoi lavori più recenti.

Questa volta, salirà sul palco insieme a Claudio Porchia per presentare il suo nuovo libro, "Antifascisti Immaginari". Il libro è un'analisi schietta e incisiva che mette a confronto gli autentici eroi della Resistenza con i "teatrini mediatici" che spesso circondano l'eredità del fascismo. Attraverso un sapiente intreccio di immagini storiche e polemiche attuali, Padellaro denuncia l'ipocrisia politica e televisiva che caratterizza il dibattito pubblico. Con un'introduzione firmata da Marco Travaglio, il libro smaschera le finzioni e le retoriche vuote, invitando a una riflessione profonda sul significato di antifascismo oggi.

L'incontro si preannuncia come un momento di grande interesse, un'occasione unica per ascoltare dal vivo il pensiero di un giornalista che non ha paura di dire la sua. Come da tradizione per la rassegna "Sale in Zucca", al termine della presentazione seguirà una degustazione degli ottimi vini della cantina Sansteva, offrendo al pubblico un'ulteriore opportunità per confrontarsi e scambiare impressioni in un'atmosfera conviviale.

L'appuntamento è quindi fissato per venerdì 8 agosto alle 21.15 in piazza Matteotti a Riva Ligure per una serata all'insegna del giornalismo d'inchiesta e della cultura, un evento da non perdere per tutti coloro che desiderano approfondire temi cruciali della nostra contemporaneità. A commentare il successo della rassegna è Francesco Benza, vicesindaco di Riva Ligure: «Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita dei primi incontri della rassegna sia per l’ampia partecipazione del pubblico sia per la qualità e la rilevanza degli ospiti. Sale in Zucca si conferma un appuntamento significativo per la nostra comunità, capace di offrire momenti di incontro con grandi personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, in un’atmosfera accogliente, informale e aperta a tutti. È proprio questo equilibrio tra contenuti di valore, semplicità e convivialità che rende la rassegna così apprezzata. Edizione dopo edizione, l’iniziativa continua a crescere, arricchendosi senza mai snaturarsi, restando fedele alla sua vocazione originaria: promuovere la cultura valorizzando al tempo stesso il nostro territorio e il senso di comunità.»

La rassegna, promossa dal Comune e curata dal giornalista Claudio Porchia, proseguirà fino al 28 agosto con altri due appuntamenti.

Giovedì 21 agosto: Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto: Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale.

Gli incontri si terranno tutti in piazza Matteotti, con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero.