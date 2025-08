Varazze inaugura targa con poesia di Mario Traversi nella gelateria "I Giardini di Marzo"

Venerdì 8 agosto, alle ore 18:00 a Varazze, in piazza Dante, presso la Gelateria "I Giardini di Marzo" di Marco Venturino, il miglior gelatiere del 2022 secondo il "Gelato Festival World Ranking", con la sua squisita creazione "Bocca di rosa", verrà scoperta una targa in ceramica, opera della ceramista Maura Frumento, che riproduce una poesia di Mario Traversi intitolata "La storia del gelato": un cammino nei secoli su questa squisitezza, che ci conforta sempre e soprattutto in estate.

Alla cerimonia di inaugurazione della targa, che vuole essere un riconoscimento all'artigianato del gelato (e quale miglior posto dove applicarla, se non in piazza Dante, presso la gelateria "I Giardini di Marzo"), interverrà il Sindaco di Varazze, ing. Luigi Pierfederici, varie Autorità e gli intenditori di questa autentica "perla" della nostra gastronomia. Non mancheranno gli assaggi.