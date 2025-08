Minaccia sé stesso e i passanti con una lattina aperta a lama, poi resiste all’arresto spintonando i carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività di presidio e controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Alassio, quotidianamente impegnati a garantire sicurezza e legalità lungo la fascia costiera del ponente savonese. Un impegno particolarmente intenso nel periodo estivo, quando l’afflusso di turisti aumenta, anche grazie alla presenza della Stazione Mobile posizionata sul pontile Bestoso.

Nei giorni scorsi, i militari sono intervenuti in piazza Quartino, nei pressi del Bar della Stazione, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica stava importunando i passanti.

Nonostante i tentativi di calmarlo pacificamente, con il supporto dei colleghi di Andora, il 31enne di origine marocchina, con regolare permesso di soggiorno e un lavoro, ha reagito in modo sempre più aggressivo non volendo fornire i documenti. Ha infatti raccolto una lattina vuota da un cestino, l’ha aperta in due e l’ha utilizzata come lama per minacciare sé stesso e le persone presenti.

Durante le fasi di disarmo, ha opposto resistenza spintonando e strattonando i militari, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo e condurlo in caserma.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza.

Informata tempestivamente, l’autorità giudiziaria ha ritenuto corrette le procedure seguite dai carabinieri. Nella mattinata di ieri, il giudice del Tribunale di Savona ha convalidato l’arresto.

L'uomo, difeso dall'avvocato Luca Barbero, ha patteggiato e dovrà pagare un multa.

Nel frattempo, continuano intensi anche i controlli alla circolazione stradale da parte dell’Aliquota Radiomobile, che negli ultimi giorni ha denunciato otto automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. L’Arma dei carabinieri conferma così la sua presenza costante e incisiva sul territorio, a tutela della sicurezza di residenti e turisti, nel segno della legalità e della prevenzione.