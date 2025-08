Albisola, passeggiata notturna alla scoperta delle “Madonnette”

Nella serata di oggi, martedì 5 agosto si terrà una passeggiata notturna alla scoperta delle famosissime “Madonnette”. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Albisola Superiore ma riguarda entrambe le due città patrie della ceramica.

"Le Madonnette di Albisola rappresentano un patrimonio spesso discreto, ma preziosissimo della nostra identità. Con questo itinerario vogliamo restituire loro voce e visibilità, portando i cittadini e i visitatori a scoprire la bellezza nascosta nei dettagli della nostra storia, della nostra arte e della nostra devozione popolare. Inoltre, il coinvolgimento del museo Trucco come punto di ritrovo sottolinea ancora una volta la centralità della ceramica nella tradizione locale", commenta Simona Poggi, assessore alla Cultura di Albisola Superiore.

Le “Madonnette” delle Albisole sono effigie sacre, quasi sempre in ceramica, rappresentanti la Vergine Maria in svariate rappresentazioni. Le prime opere, risalgono sino al XVIII secolo e sono ora visibili (restaurate o rifatte) grazie ad uno straordinario intervento voluto e realizzato dal Lions Club Albissola Marina, Albsola Superiore Alba Docilia che dal 1998 al 2008. Il Club Lions è intervenuto su una ventina di “Madonnette” ripristinate con l’ausilio di grandissimi artisti locali e non come Rossello, Salino, Salem, Caminati, Soravia, Parini, Luzzati, Sosabravo, e molti altri.

Martedì sera, con ritrovo presso il museo Trucco di Superiore alle ore 21,30, quindi l’appuntamento per una passeggiata nelle bellezza per esplorare l’anima nascosta del territorio. Alla passeggiata, aperta a tutti, parteciperà un folto gruppo di Soci Lions con alla testa il Presidente del Club Barbara Bagnasco.