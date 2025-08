Libri da Gustare 2025: a Limone Piemonte una settimana tra cultura, sapori e grandi storie

Torna anche quest’estate Libri da Gustare, il festival che da anni unisce parole e sapori in uno degli angoli più suggestivi delle Alpi cuneesi. Dal 17 al 26 agosto 2025, Limone Piemonte si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere sette appuntamenti tra libri, musica, enogastronomia e ospiti d’eccezione.

Organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta dal giornalista Claudio Porchia, la rassegna gode del sostegno del Grand Hotel Principe e del patrocinio del Comune di Limone Piemonte. Un evento ormai irrinunciabile per residenti, turisti e amanti della cultura, capace ogni anno di creare un dialogo autentico tra il piacere della lettura e quello della buona tavola.

Un programma ricco e variegato

Sette serate per emozionarsi, riflettere e lasciarsi ispirare. L’edizione 2025 propone un calendario che mescola con equilibrio intrattenimento e contenuti di qualità, tra grandi nomi dello spettacolo, della scienza, della musica e del giornalismo.

Tra gli ospiti più attesi:

Enrico Beruschi, con un racconto autobiografico tra ironia e memoria.

Il dietologo ed endocrinologo Marco Missaglia, che parlerà di alimentazione consapevole e sfaterà i miti più comuni.

Tiziana Martino, per un viaggio alla scoperta dei prodotti e dei territori De.Co. della provincia di Cuneo.

Non mancherà la musica d’autore, con il recital “Da me a De André” interpretato da Christian Gullone e Marko Kurtinovic, e uno spazio dedicato alla satira, grazie alla partecipazione del cartoonist Tiziano Riverso, che affiancherà Gullone e Porchia in una serata speciale in occasione dell’arrivo della Vuelta a Limone.

Tra gli appuntamenti più suggestivi anche la proiezione del documentario in 4K “Un pomeriggio con Libereso” di Franco Revelli, omaggio poetico al giardino botanico di Libereso Guglielmi a Sanremo, introdotto da Claudio Porchia.

<figure class="image image_resized" style="width:94%;"> </figure>A chiudere il festival, un incontro con la scrittrice ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca, che guiderà il pubblico alla scoperta del rito tutto italiano dell’aperitivo, tra tradizione, stile e nuove tendenze della mixology.

Gli eventi si svolgeranno in due location d’eccezione: il Teatro “Alla Confraternita”, cuore pulsante della vita culturale del borgo, e la sala incontri del raffinato Limone Palace. Tutti gli incontri saranno moderati da Claudio Porchia.

Programma degli eventi:

Domenica 17 agosto – ore 21.00 | Teatro “Alla Confraternita”

"Una vita meravigliao" con Enrico Beruschi

L’amato volto della comicità italiana ripercorre con ironia e sincerità la propria vita, dagli esordi al successo. Un racconto ricco di aneddoti, incontri e momenti indimenticabili, tra gavetta, amicizie e la scoperta di un talento nato per il palcoscenico.

Lunedì 18 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"Alimentazione, diete e falsi miti da sfatare" con lo specialista Dietologo Endocrinologo Marco Missaglia

Troppe informazioni contrastanti su cosa mangiare generano confusione e abitudini alimentari scorrette. Il medico nutrizionista Marco Missaglia ci aiuta a fare chiarezza, smontando i più comuni falsi miti legati alla dieta e alla salute.

Mercoledì 20 agosto ore 21.30 Teatro “Alla Confraternita”

“Un pomeriggio con Libereso”, film di Franco Revelli. Nato su idea di Claudio Porchia, racconta il meraviglioso giardino botanico di Libereso Guglielmi a Sanremo. Il documentario, restaurato in 4K e con audio ottimizzato, è un viaggio poetico tra natura, ricordi e visioni del famoso giardiniere di Calvino. Introduce la proiezione Claudio Porchia.

Giovedì 21 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"DE.CO.: il racconto di un territorio" con Tiziana Martino. Cinque itinerari insoliti tra i paesaggi e i sapori della Provincia di Cuneo. Un viaggio tra tradizioni e bellezze nascoste per riscoprire l’anima autentica dei territori De.Co., attraverso storie di passione, radici e cultura locale.

Venerdì 22 agosto – ore 21.00 | Teatro “Alla Confraternita”

"Da me a De André" con Christian Gullone e Marko Kurtinovic. Un recital tra musica e parole: dai brani originali degli interpreti ai grandi della canzone d’autore italiana, come De André, Gaetano, De Gregori, Brunori Sas e Battiato. Un omaggio poetico tra temi di guerra, pace e impegno sociale.

Sabato 23 agosto – ore 21.00 | Piazza principale (o Teatro in caso di maltempo)

"Aspettando la Vuelta"

Una serata speciale per celebrare l’arrivo della Vuelta a Limone. Musica, satira e racconti con il cantante Christian Gullone, il cartoonist Tiziano Riverso e la conduzione del giornalista Claudio Porchia. Tra canzoni, vignette e passione ciclistica.

Martedì 26 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo" con Barbara Ronchi della Rocca

La regina del galateo ci accompagna in un viaggio affascinante nell’universo dell’aperitivo italiano, tra cocktail iconici e nuove tendenze della mixology. Un momento per riscoprire, con stile e leggerezza, un rito tutto italiano.

Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte: via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it

Grand Hotel Principe: Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com

Limone Palace: Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com

Associazione Ristoranti della Tavolozza: Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it