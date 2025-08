Asl 2, Foscolo (Lega): "Nuovo percorso dedicato per garantire visite e certificati medici sportivi agli atleti disabili"

"Il mancato rilascio del certificato medico sportivo non consente all’atleta di poter effettuare l’attività agonistica. Sul territorio dell’Asl 2 Savonese negli ultimi tempi si sono riscontrate delle difficoltà per le società sportive a garantire lo svolgimento delle visite di idoneità all’attività sportiva agli atleti maggiorenni con disabilità per un difetto del sistema di prenotazione. Pertanto, ho presentato un’interrogazione in Regione Liguria alla quale ha risposto l’assessore alla Sanità, spiegando che l’Asl 2, anche a seguito della mia segnalazione, ha attivato un nuovo percorso inserendo un canale esclusivo per i disabili adulti che necessitano di visita medica sportiva".

Cosi commenta il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo, che aggiunge: "E’ stata prevista una e-mail dedicata, già attiva e comunicata alle associazioni sportive del Savonese tramite il Comitato Italiano Paralimpico. L’e-mail è stata quindi inserita nelle ‘avvertenze’ del programma informatizzato di prenotazione visite dell’Asl 2".

"Inoltre, sono state svolte interlocuzioni con le associazioni sportive al fine di ridefinire l’offerta per le disabilità motorie più gravi per le quali dallo scorso 28 luglio si è provveduto a un percorso specifico poiché prevede particolari attrezzature. Con questi provvedimenti, anche nel Savonese, si riuscirà finalmente a garantire le visite e il rilascio dei certificati medici sportivi agli atleti disabili", conclude.