Cairo, varato il ponte del Chinelli. Assessore Ghione: "Un’operazione complessa, precisa, carica di significato"

E' stato varato oggi il nuovo ponte del Chinelli a Cairo Montenotte.

"Uno di quei momenti che non si dimenticano facilmente. Un’operazione complessa, precisa, carica di significato. Perché da oggi il ponte c’è davvero, non è più un disegno su carta, ma una struttura concreta, visibile, reale - dice l'assessore ai lavori puibblici Fabrizio Ghione - Certo, serviranno ancora alcune settimane di lavoro: completare i raccordi, sistemare i marciapiedi, realizzare le ultime opere accessorie. Ma il passaggio più importante è avvenuto".

"Il ponte è lì. Solido. Nuovo. Pronto a fare il suo dovere. È il frutto di mesi di impegno, pazienza e anche qualche inevitabile difficoltà - conclude l'assessore cairese - Ma oggi possiamo dire, senza troppi giri di parole, che siamo davvero vicini al traguardo. Grazie a chi ha lavorato sotto il sole e sotto la pioggia, a chi ha seguito ogni fase del cantiere, a chi non ha mai mollato".

L’amministrazione Lambertini aveva deciso di demolire e ricostruire l’intera struttura con una campata unica. Le condizioni precarie di pile, impalcato e fondazioni — peggiorate dai successivi eventi alluvionali — avevano reso indispensabile l'intervento.

Il costo complessivo è stato quantificato in circa 1,2 milioni di euro.