Loano, il mercato settimanale torna alla “tradizionale” collocazione a monte della via Aurelia

Il mercato settimanale di Loano torna nella sua sede originaria di via delle Caselle e piazza San Francesco.

Dopo sei mesi di permanenza nella sede temporanea di campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini, gli oltre cento banchi che ogni venerdì propongono i loro prodotti ai loanesi e non solo si preparano a tornare nella “tradizionale” collocazione a monte della via Aurelia.

“La nuova conformazione del mercato – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore alle attività produttive Enrica Rocca – è stata stabilita a seguito degli incontri con gli ambulanti e tiene conto degli accorpamenti stabiliti dall'aggiornamento del regolamento comunale sul tema. Il posizionamento dei banchi è stato deciso dagli stessi operatori in collaborazione con l'ufficio Suap del Comune sulla base della graduatoria aggiornata: a partire dal prossimo venerdì 8 agosto, i 19 banchi alimentari troveranno spazio nella zona del cimitero, mentre gli altri 90 banchi saranno dislocati tra via delle Caselle e piazza San Francesco. Come previsto dalle normative, per il mercato è stato predisposto un apposito piano della sicurezza, per tutelare la salute e l'incolumità di ambulanti e clienti in caso di emergenza”.

“Il restyling del parcheggio di via delle Caselle e l'ottimizzazione degli spazi ci ha consentito di concentrare gli ambulanti in queste aree, perciò non sarà più necessario utilizzare via Manzoni, che quindi il venerdì sarà regolarmente transitabile”, specificano il sindaco e l'assessore.