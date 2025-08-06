Orco Feglino si prepara a celebrare la festa dedicata a San Lorenzo martire

Ad Orco Feglino due processioni per la festa di san Lorenzo martire, fra i riti in programma la messa nella chiesa presso il Castrum
Nei prossimi giorni anche le due parrocchie di Orco Feglino festeggeranno il loro patrono san Lorenzo Martire. A cominciare sarà la comunità della frazione Orco sabato 9 agosto alle ore 17:30 con la messa, cui seguiranno la processione e un momento di convivialità fraterna.
Domenica 17 agosto alle ore 18 nella Chiesa San Lorenzino, presso il Castrum, sarà officiata la celebrazione eucaristica, cui seguirà un rinfresco (la messa delle 11 a Feglino sarà sospesa).
Invece nella frazione Feglino la messa si terrà domenica 10 agosto alle ore 20:30. A seguire la processione per le vie, animata dal Corpo Bandistico Parrocchiale "Maria Pia" di Finale Ligure, e anche qui un momento conviviale.