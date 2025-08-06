Tpl Linea, l'azienda risponde alla lettera dell'rsu: "Alcune precisazioni a beneficio degli utenti e dell'opinione pubblica"

Non è tardata ad arrivare la risposta dei vertici aziendali di Tpl LInea scritta dall'rsu dei lavoratori e diretta all'utenza contro l'azienda.

"In riferimento alla lettera aperta diffusa in data 6 agosto dalle rappresentanze sindacali di TPL Linea e pubblicata su alcuni organi di stampa locali, riteniamo doveroso fornire alcune precisazioni a beneficio degli utenti e dell’opinione pubblica - dicono dall'azienda - Servizio di pulizia dei mezzi. Il ricorso, in forma sperimentale, all’affidamento esterno delle attività di lavaggio dei mezzi è stato determinato dalla cronica carenza di personale nei reparti aziendali dedicati, che non consentiva un’adeguata programmazione degli interventi. A titolo esemplificativo, nel deposito di Savona, composto da 85 mezzi, si riuscivano a pulire una o due vetture al giorno. Grazie all’esternalizzazione, la frequenza è oggi quotidiana per la pulizia ordinaria e settimanale per quella approfondita; Assunzioni. Le assunzioni previste stanno procedendo secondo quanto stabilito nel verbale di accordo sindacale del 22 aprile 2025; Rinnovo della flotta. Con il bando pubblicato l’11 luglio 2025 e in scadenza il 17 agosto, l’azienda procederà all’acquisto di tre nuovi autobus elettrici grazie ai fondi stanziati dalla Regione nel mese di giugno. A questi si aggiungono altri tre mezzi elettrici già ordinati e due minibus elettrici, la cui consegna è prevista entro la fine dell’anno. È inoltre in programma la pubblicazione di ulteriori bandi per l’acquisto di quindici mezzi elettrici e a metano liquido (LNG) nei bienni 2026 e 2027. Ferie arretrate. Sono in corso interlocuzioni sindacali relative alla gestione delle ferie maturate nei periodi antecedenti l’esercizio in corso".

"Manutenzione dei mezzi. La situazione della manutenzione è in costante miglioramento: i fermi giornalieri sono passati da 60 nel 2023 a 45 nel 2024, fino agli attuali 12, nonostante gli effetti ancora visibili degli eventi alluvionali. Tutti i nuovi mezzi in arrivo saranno coperti da contratto di manutenzione full service, che garantirà interventi rapidi e gestiti direttamente dai fornitori - continuano da Tpl Linea - Sicurezza e ondate di calore. In attuazione dell’Ordinanza n. 01/2025 del Presidente della Giunta Regionale, relativa alla tutela dei lavoratori durante le ondate di calore, l’azienda – in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con il medico competente – ha predisposto le necessarie misure, tra cui la riorganizzazione delle attività in aree ombreggiate o ventilate e la somministrazione di sali minerali per contrastare la sudorazione intensa. Dismissione e sostituzione dei mezzi. In linea con il Piano Industriale, i mezzi obsoleti vengono progressivamente dismessi e sostituiti durante l’intero arco temporale dell’affidamento del servizio. L’azienda provvede all’immediata pubblicazione dei bandi non appena vengono rese disponibili nuove risorse pubbliche. Progettualità aziendale. TPL Linea resta pienamente disponibile a fornire aggiornamenti puntuali e illustrare nel dettaglio le attività e i progetti in corso":

"Infine, in merito ai riferimenti di natura politica rivolti ai Sindaci Soci, al Sindaco di Savona e al Presidente della Provincia, riteniamo tali affermazioni irricevibili, a fronte di argomentazioni alle quali nessuna risposta razionale sarebbe sufficiente - concludono - Desideriamo invece ribadire la nostra stima verso gli amministratori locali e rinnovare l’auspicio che la collaborazione istituzionale con gli enti coinvolti prosegua nella consueta identità di visione e nell’interesse del territorio".