Varazze e il Beato Jacopo protagonisti nella nuova guida del Rotary Club Riviera del Beigua

Sabato 9 agosto alle ore 21.15, Varazze ospiterà una serata culturale e musicale sul suggestivo sagrato della Chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio. L’evento, promosso dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, sarà un omaggio al territorio attraverso parole, musica e tradizione.

L’evento segna il lancio ufficiale della guida «Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua», una pubblicazione e un progetto di servizio che celebra la ricchezza storica, artistica e culturale della città e del territorio, sulle orme del suo cittadino più illustre: Jacopo da Varagine.

La serata sarà introdotta da Simona Salvemini, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. A seguire, interverranno don Claudio Doglio docente universitario, storico e Stefano Termanini, editore.

Sono previsti intermezzi musicali del Maestro Francesco Chimienti. «Ci sono voluti due anni per realizzare la guida "Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua" - spiega Simona Salvemini. - Questa pubblicazione è un dono alla cittadinanza e al territorio in cui il nostro Club opera (un’area che abbraccia da Arenzano a Celle Ligure e l'entroterra fino a Mioglia) ed è un’espressione concreta dello spirito rotariano. Saremo felici se questo nostro piccolo contributo diverrà un’opportunità per conoscere, rispettare, custodire e amare il nostro territorio e la nostra comunità».



«Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua», che beneficia del patrocinio del Comune di Varazze e si fregia della prefazione del Sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, ha visto la collaborazione di numerosi studiosi e storici locali, oltre alla collaborazione degli assessori Mariangela Calcagno e Marilena Ratto, è stata realizzata grazie all’impegno di Mauro Di Tria, confrontandosi con i maggiori attori del territorio e coinvolgendo associazioni culturali, sociali, sportive del territorio.



L’opera è concepita come una «rete in cui si esprimono le peculiarità che Varazze e i suoi dintorni offrono ai cittadini e ai turisti»: si raccontano aneddoti e curiosità su varazzini illustri e viene presentato il calendario degli eventi e delle manifestazioni ricorrenti.

Durante la serata, don Claudio Doglio illustrerà la figura del Beato Jacopo da Varagine, che i suoi contemporanei ebbero in considerazione quale «pozzo di immenso sapere», autore di opere celebri, tra cui, in particolare, la «Legenda Aurea» e la «Chronica Civitatis Ianuensis». Stefano Termanini, editore, illustrerà gli aspetti specifici della guida, mettendo in rilievo come si presenti e si offra quale strumento flessibile nelle mani del cittadino e del turista.

«Oggi si parla molto di turismo sostenibile, - commenta Stefano Termanini. - Quando lo si fa, si pensa soprattutto al riciclo e al buon uso dell'energia. È giusto: non si può prescindere da questi aspetti. Noi crediamo, tuttavia, che la più compiuta dimensione della sostenibilità passi attraverso la migliore comprensione e consapevolezza di un territorio. Occorre conoscere il luogo in cui si è, nella sua prospettiva storica, nelle sue peculiarità e possibilità. Occorre saperlo apprezzare per ciò che può darci, in quanto a sapori, a occasioni sportive e culturali, a impiego soddisfacente e produttivo del nostro tempo libero.

Soltanto in questo modo, invece di degradarsi e consumarsi: un territorio diventerà tanto più ricco quanto più se ne fruirà».



La guida «Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua» è stata pensata per essere una vera e propria «amica» del turista, che verrà accompagnato alla scoperta delle meraviglie di Varazze e del suo territorio.



Utilizza numeri, lettere e colori per proporre due percorsi distinti: uno dedicato al Beato Jacopo da Varagine e l'altro a edifici e luoghi di interesse sulla costa e nell'entroterra. Inoltre, include una cartina e QR code per accedere al sito turistico di Varazze e all'audioguida.