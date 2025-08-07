 / Sanità

Sanità, Asl 2 si prepara per la campagna antinfluenzale con oltre 72 mila dosi di vaccini

Su recepimento della raccomandazione dell'OMS, i vaccini antinfluenzali per la stagione 2025-26 devono passare dal quadrivalente al trivalente

L'Asl2 si prepara ad organizzare la prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale, che dovrebbe partire in autunno, e ordina 72.500 dosi di vaccino per circa 1 milione di euro (con Iva).

Per i nuovi vaccini l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha recepito la raccomandazione  dell'Organizzazione mondiale della Sanità i vaccini antinfluenzali per la stagione 2025-26 devono passare dal quadrivalente al trivalente, quindi dalla Regione è stata richiesta la rimodulazione dei contratti in essere.

Per l'Asl sono previste: 17mila dosi di vaccino antinfluenzale trivalente adiuvato MF59 di Sequiris; 4mila dosi di vaccino trivalente vivo attenuato di Astrazeneca; 25 mila dosi di antinfluenzale trivalente  inattivato antigeni di superficie frammentati/split da Viatris Italia; vaccino trivalente di Sequirus (inattivato coltivato su substrato cellulare da due anni) 2.500 dosi e 24mila dosi di Trivalente (Virione split inattivato) di Sanofi. 

La spesa complessiva prevista è di 934.450 euro (con Iva).

Elena Romanato

