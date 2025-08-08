 / Attualità

"Alassio cardioprotetta": nelle spiagge e negli alberghi completata la consegna dei defibrillatori

Nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, si è conclusa la distribuzione dei defibrillatori automatici esterni (DAE) presso gli stabilimenti balneari e gli alberghi alassini aderenti al progetto “Alassio cardioprotetta”, promosso dall’agenzia 7Events di Milano guidata da Massimo Turturro, con il sostegno di Acqua Sant’Anna, il patrocinio del Comune di Alassio e il coinvolgimento delle associazioni di categoria, in primis l'Associazione Bagni Marini e l’Associazione Albergatori Alassio.

Alla consegna delle apparecchiature erano presenti il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, l’amministratore unico della società partecipata Gesco Gianemanuele Fracchia e il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini.

I dispositivi consegnati ieri si aggiungono a quelli precedentemente distribuiti e agli altri già presenti in città, contribuendo a rendere Alassio una località sempre più cardioprotetta, dove si possa garantire un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza.

