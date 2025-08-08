Lavori della fibra sulla strada che porta al Monte Beigua: verrà asfaltato tutto il tratto a partire dalle 'Casermette'

Sono scattati gli interventi per la posa della fibra nella strada che porta al Beigua e successivamente verrà effettuata l'asfaltatura tanto atteso nell'entroterra varazzino.
"Novità positive e molto importanti per la viabilità che conduce al Monte Beigua, soprattutto per la parte in proprietà di Rai Way - annuncia il Sindaco Luigi Pierfederici - Al termine delle lavorazioni per la posa della fibra da parte di Fibercoop sarà asfaltato tutto il tratto di strada, per tutta la larghezza della stessa, che dalle "Casermette" conduce alla cima del Beigua".
"Le lavorazioni sono state eseguite in questo periodo per rispettare le prescrizioni indicate dall'ente parco, al fine del rispetto e tutela della fauna selvatica, ricadendo all'interno della perimetrazione dello stesso" conclude il primo cittadino varazzino.
Sul posto è presente un semaforo con la viabilità che scorre a senso unico alternato.
Tra la fine dell'autunno e l'inverno verrà asfaltato tutto il tratto.