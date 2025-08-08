Ospedali Asl2: convenzione per l’assistenza religiosa cattolica per il triennio 2025-2028

L’Asl2 ha rinnovato le convenzioni con le Diocesi di Savona-Noli e di Albenga-Imperia per garantire il servizio di assistenza religiosa cattolica nei presidi ospedalieri del territorio per il triennio 2025-2028. L’accordo, deliberato nei giorni scorsi, prevede un impegno economico complessivo pari a 161.400 euro, suddiviso nei tre anni di validità della convenzione.

Nel dettaglio, la Diocesi di Savona-Noli continuerà a fornire il servizio per l’ospedale San Paolo di Savona, mentre alla Diocesi di Albenga-Imperia spetteranno gli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria della Misericordia di Albenga. Le nuove convenzioni sostituiscono quelle precedenti, scadute il 30 giugno 2025, e si inseriscono nel quadro normativo definito dal Protocollo d’intesa firmato tra la Regione Liguria e la Regione ecclesiastica ligure, per regolamentare in maniera uniforme l’assistenza religiosa nelle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale.

Il percorso che ha portato alla sottoscrizione dei nuovi accordi ha visto un iter di concertazione tra Asl2 e le due Diocesi, con scambi di documentazione e chiarimenti; il servizio sarà regolato da specifiche clausole in linea con le indicazioni regionali, e sarà coordinato dalla Direzione medica dell’Asl2, che svolgerà il ruolo di responsabile dell’esecuzione contrattuale.

La convenzione ha validità fino a giugno 2028 e l’importo annuale previsto è di 53.800 euro, ripartito tra i tre presidi ospedalieri: nel 2026 e 2027, per ciascun anno, sono stanziati 28.800 euro per gli ospedali di Albenga e Pietra Ligure, e 25.000 euro per l’ospedale di Savona. Nel 2025 e 2028, considerati anni “spezzati”, le cifre saranno proporzionalmente inferiori.