Straordinario avvistamento nel Santuario dei Cetacei: uno Zifio salta dalle acque del Mar Ligure

Straordinario e rarissimo avvistamento stamani (8 agosto, ndr) nelle acque del Mar Ligure, precisamente nell'area del Santuario dei Cetacei, da parte dei responsabili di BMC SEA.

Mentre gli operatori si trovavano, intorno alle 11:20, a bordo della motonave Delfino durante l'odierna uscita di Whale Watching, improvvisamente dall'acqua è emerso uno Zifio, lasciando letteralmente senza fiato tutti i presenti.

Questa particolare specie di cetaceo odontoceto della famiglia degli Zifiidi, infatti, possiede un'incredibile capacità subacquea che gli consente di raggiungere profondità di quasi 3000 metri, rimanendovi immerso senza la necessità di respirare (lo Zifio "Ziphius cavirostris, Cuvier's beaked whale" è un mammifero), per un tempo lunghissimo che i biologi marini hanno stimato possa raggiungere quasi le 4 ore consecutive.

Per questo i resoconti disponibili che lo riguardano sono molto pochi e, nella maggior parte dei casi, descrivono un animale marino rilassato e tranquillo che nuota in genere ad una velocità che si aggira intorno ai 3 nodi (circa 5 km/h).

L'estrema rarità degli avvistamenti in mare di questo odontoceto, poi, indica la grande timidezza di una specie che senza dubbio, si adopera per tenersi il più possibile alla larga dalle imbarcazioni e dalle attività umane.

L'avvistamento odierno rappresenta quindi un momento davvero eccezionale, ancor più considerando il fatto che lo Zifio, come si può vedere nel breve video che testimonia il momento, è stato ripreso durante un salto, evento che statisticamente è apprezzabile solo nell'1% dei casi.

Un incontro e un'emozione unici che soltanto un mare ricco di biodiversità straordinarie come quello ligure è in grado di consentire.