15enne tenta di scippare una collanina in passeggiata: viene colpito dagli amici della vittima

Tenta di scippare un coetaneo ma viene difeso dagli amici che lo hanno colpito e costretto alle cure dei sanitari.

Intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì scorsi sulla passeggiata di Albisola Superiore un 15enne ha tentato di derubare di una collanina un ragazzo minacciandolo secondo quanto risulta con un coltello.

Alcuni amici presenti in zona si sono però accorti dell'accaduto e gliel'hanno impedito colpendolo.

Sul posto un'ambulanza della Croce Verde albisolese ha trasportato il 17enne in codice giallo al San Paolo.

I carabinieri intervenuti hanno raccolto le testimonianze.

Il giovane che avrebbe tentato il furto, pare già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati simili, avrebbe presentato una denuncia contro ignoti. In sua compagnia sarebbero stati presenti anche due suoi coetanei che però si sono dileguati.