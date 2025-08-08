 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 12:35

Lutto ad Alassio: si è spento l’imprenditore Ettore Mantelassi di 65 anni

La famiglia aveva fondato e gestisce tuttora, l'hotel Toscana

Lutto ad Alassio: si è spento l’imprenditore Ettore Mantelassi di 65 anni

Foto di Silvio Fasano

Si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’alassino Ettore Mantelassi. Aveva 65 anni. Lascia la moglie, la mamma, i figli, i fratelli, i cognati e i nipoti.

Mantellassi era parte di una famiglia proveniente negli anni ‘50 da Scansano, in Toscana. Avevano fondato, e gestiscono tuttora, l'hotel Toscana di Alassio.

Sulle ceneri dell'abbattuta Villa Cortese, avevano creato gli stabilimenti balneari con ristorante La Scogliera, che dopo la gestione del fratello Enrico passò ad Ettore. In seguito a un grave incidente stradale nel 2013, fu costretto a cederlo.

I funerali saranno celebrati domani, 9 agosto, alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Alassio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium