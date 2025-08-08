Lutto ad Alassio: si è spento l’imprenditore Ettore Mantelassi di 65 anni

Si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’alassino Ettore Mantelassi. Aveva 65 anni. Lascia la moglie, la mamma, i figli, i fratelli, i cognati e i nipoti.

Mantellassi era parte di una famiglia proveniente negli anni ‘50 da Scansano, in Toscana. Avevano fondato, e gestiscono tuttora, l'hotel Toscana di Alassio.

Sulle ceneri dell'abbattuta Villa Cortese, avevano creato gli stabilimenti balneari con ristorante La Scogliera, che dopo la gestione del fratello Enrico passò ad Ettore. In seguito a un grave incidente stradale nel 2013, fu costretto a cederlo.

I funerali saranno celebrati domani, 9 agosto, alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Alassio.