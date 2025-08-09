Un lettore: "I cassonetti intelligenti non risolvono il problema se manca una cultura del decoro"

Leggo che concittadini savonesi auspicano l' installazione dei cassonetti intelligenti in tutta la città come soluzione alla discarica a cielo aperto ormai diffusa in tutta la città. Illusi!

Venite a vedere come si presenta corso Italia dopo le 20 di sera. I cassonetti intelligenti non risolvono il problema se alla base dell' educazione manca una cultura del decoro.

All' errore della SEA di distribuire bidoni e mastelli non previsti dai regolamenti per il Centro storico si è aggiunto l' abuso dei negozianti di versare nelle strade sacchi di immondizie di varie dimensioni e contenuto.

L' assunzione, annunciata in questi giorni, di una consulente in materia è una palese dimostrazione del fallimento dell' intero progetto.

Lettera firmata