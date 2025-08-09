Un lettore: "Perchè abbandonare rifiuti in modo irregolare?"

Ma perché abbandonare dei rifiuti in sacchi neri vicino ai bidoni condominiali, magari da persone che non vivono in quel palazzo ?Ieri pomeriggio qualcuno ha abbandonato tre sacchi neri di rifiuti vicino al civico 16 di via N.S. degli Angeli. La cosa è stata segnalata al numero verde, dal quale mi hanno detto che invieranno operatori, speriamo velocemente, per il ritiro e per cercare di capire chi può averli lasciati.

È inaccettabile che certi maleducati rovinino il decoro e la vivibilità di un quartiere. Chi abbandona i rifiuti in questo modo non solo manca di rispetto ai residenti, ma dimostra totale disinteresse per il bene comune.

Lettera firmata