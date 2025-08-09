Lutto ad Alassio, è mancato a 51 anni Piergiorgio Basso

Un nuovo lutto per la città di Alassio che piange la morte di Piergiorgio Basso, mancato all'età di soli 51 anni. L'uomo era conosciuto in città e nell'ambiente calcistico del Ponente e la notizia della sua morte si è subito diffusa tra gli abitanti. Il lutto arriva a pochi giorni di distanza dalla morte di un altro cittadino alassino, lo storico imprenditore alberghiero Ettore Mantellassi.
