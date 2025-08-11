Noli, box interrati di via Belvedere: verifiche antincendio su alcune difformità, disagi temporanei per i proprietari

Non c'è pace, a Noli, per via Belvedere, l'area a ridosso del centro storico e in pieno centro urbano da oltre un decennio ormai coinvolta dal cantiere edilizio per la realizzazione di alcune palazzine e box interrati.

Proprio questi ultimi, nella struttura da 179 box auto sviluppata su tre piani e con alcuni box in grado di ospitare anche due veicoli, sono stati protagonisti nelle scorse ore di momenti di perplessità e qualche malumore per i proprietari.

A ridosso del Ferragosto, all'ingresso del grande posteggio privato sono apparsi cartelli in cui, per mancato rispetto di alcune norme antincendio, è apparsa una comunicazione con la quale l'amministratore della struttura chiedeva lo sgombero della stessa entro il 10 agosto.

La comunicazione è stata inviata anche ai condomini, specificando come a seguito di una relazione tecnica dello scorso 5 agosto, siano stati evidenziate “gravi difformità in materia di sicurezza antincendio” all’interno dell’autorimessa. Tra le criticità figurerebbe anche il superamento del numero massimo di veicoli consentito e altre questioni che l’avvocato Luigi Gallareto di Savona, incaricato con delibera assembleare, avrebbe ritenuto necessario segnalare ai Vigili del Fuoco. Anche per addivenire a una soluzione.

Cosa che si potrebbe addirittura avere nelle prossime ore, nonostante stamani alcuni proprietari e locatori dei box si siano presentati in una sorta di "sit-in" davanti alla struttura, attirando anche l'attenzione di Polizia locale e carabinieri per controllare la situazione. Con una situazione sempre sotto ampio controllo ma comunque con una certa apprensione.

Nel momento di massima affluenza sulla nostra riviera, con la questione parcheggi da tempo irrisolta, centinaia di automobilisti sono stati costretti alla ricerca di un posto alternativo in pieno centro, in un periodo già complicato per la viabilità cittadina.