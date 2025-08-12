 / Al Direttore

Al Direttore | 12 agosto 2025, 11:28

Un lettore : "Savona trasformata in una discarica a cielo aperto e con una Tari costosissima"

Riceviamo e pubblichiamo

vorrei condividere un'immagine che documenta la situazione della raccolta rifiuti nella periferia di Savona, nello specifico in Via Gnocchi Viani.
Domenica, come da calendario SEA-S, è stata esposta la plastica per il ritiro - oggi è martedì ma non è ancora passato nessuno.

Vorrei chiedere al Sig. Sindaco, che è riuscito a trasformare Savona in una discarica a cielo aperto, cosa ne pensa del servizio raccolta rifiuti, offerto ai cittadini, a fronte di una costosissima TARI, pagata
anche da chi vive in periferia.

Probabilmente, il nostro esimio Sindaco non avrà tempo da dedicare a chi non vive in centro - da noi i croceristi non passano...

La cosa che più mi stupisce è che abbia deciso di ricandidarsi....al peggio non c'è mai fine.

Lettera firmata

