Ancora un passaggio a livello abbattuto a Loano: città in tilt e traffico paralizzato

Pomeriggio di disagi a Loano dove un veicolo ha abbattuto - si tratta dell'ennesimo caso - una sbarra del passaggio a livello in viale Martiri della Libertà. Il danno ha comportato, per motivi di sicurezza, il blocco di tutti i passaggi a livello di Loano ma non solo: disagi anche nel centro di Pietra Ligure.

"Un record negativo che non vorremmo mai vedere - ha commentato l'assessore loanese Giovanni Battista Cepollina - Il risultato con corso Roma chiuso per la Festa delle Basüe? Traffico quasi paralizzato sulla via Aurelia, ingresso a corso Europa solo tramite il sottopassaggio di via Genova (già affollato di pedoni) e ingorghi inevitabili".

"Sette passaggi a livello, lo ricordo a chi ancora si oppone allo spostamento a monte della ferrovia, nonostante questi varchi taglino letteralmente in due la città - osserva ancora l'assessore loanese - Forzare un passaggio a livello non è solo un’infrazione grave: è un gesto che mette a rischio la vita e paralizza un’intera comunità".

Nei giorni scorsi, a seguito del ripetersi di episodi simili, la Polizia Locale di Loano ha diffuso, attraverso la propria pagina Facebook istituzionale, una serie di informazioni riguardanti le sanzioni previste per chi non rispetta le norme di comportamento ai passaggi a livello. Tra queste, è prevista la sanzione amministrativa massima di 200 euro per chi attraversa con le sbarre in movimento o si impegna nel superare il passaggio a livello senza avere la possibilità di liberarlo tempestivamente, con il rischio di rimanere bloccato all’interno.

Per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, è prevista anche la sospensione breve del documento: 7 giorni per chi ha tra 10 e 20 punti, 15 giorni per chi ne ha meno di 10. Il periodo di sospensione raddoppia se la violazione ha causato un incidente stradale.