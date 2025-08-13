Fiamme in un garage a Vado: intervento dei Vigili del fuoco

Incendio all’interno di un garage in via Caviglia a Vado Ligure, nel pomeriggio di ieri (12 agosto).

La prima partenza del Comando di Savona, supportata da un’autobotte, è intervenuta in pochi minuti riuscendo a spegnere le fiamme prima che si propagassero.

All’arrivo sul posto, la squadra ha aperto la saracinesca con l’ausilio del moto-disco, entrando nel locale e mettendo rapidamente sotto controllo il principio di incendio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Per il sopralluogo tecnico è intervenuto anche il nucleo Nia (Nucleo Investigativo Antincendio) dei Vigili del Fuoco. Dai primi rilievi, le fiamme potrebbero essere state causate dall’autocombustione di alcuni tessuti imbevuti di olio di lino, complice il caldo intenso di questi giorni.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori danni, ma l’episodio richiama l’attenzione sulle precauzioni da adottare per lo stoccaggio di materiali infiammabili in estate.