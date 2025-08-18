Andora, il 23 agosto “Concertango – viaggio nel Tango argentino da Gardel a Piazzolla”

Andora rende omaggio a Massimiliano Damerini, pianista, docente di musica da camera al Conservatorio Paganini di Genova, compositore, concertista considerato tra i più rappresentativi della musica contemporanea, con il concerto “Concertango – viaggio nel Tango argentino da Gardel a Piazzolla”, in programma sabato 23 agosto alle ore 21.30 nei Giardini di Palazzo Tagliaferro.

Il programma, eseguito per prima volta dopo la scomparsa del maestro, spazia dai grandi classici del tango argentino da Gardel fino ad Astor Piazzolla. Il repertorio verrà proposto nel pieno rispetto degli arrangiamenti originali del Maestro Damerini.

Protagonisti della serata saranno i solisti Nevenka Vukosav e Massimiliano Viapiano, affiancati dall’Ensemble d’orchestra composto da: Olesya Rusyna (violino), Giulia Nisi (violino), Angela Zapolla (viola), Simone Cricenti (violoncello), Federica Vallebona (violoncello), Mauro De Moro (contrabbasso), Raffaele Esposto (clarinetto), Leonardo Ferretti (pianoforte).

La direzione è affidata a Massimiliano Viapiano.

L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Comune di Andora e intende essere un momento di memoria e gratitudine verso un artista che ha amato profondamente la musica e ha saputo trasmetterla con generosità al pubblico e ai giovani musicisti.