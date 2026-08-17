Alassio si prepara a incoronare "Il + Bello d'Italia": finale domenica 23 agosto in piazza Partigiani

Domenica 23 agosto, alle ore 21.30, Piazza Partigiani si trasformerà nel palcoscenico della finale nazionale de "Il + Bello d'Italia", giunto quest'anno alla 48ª edizione. La città del Muretto ospiterà l'atto conclusivo della storica manifestazione ideata dai fratelli Fasano, che porterà in Riviera i ragazzi selezionati nelle varie tappe regionali disputate in tutta Italia.

Sulla passerella allestita nel centro di Alassio sfileranno i finalisti pronti a contendersi la fascia che, da oltre quarant'anni, rappresenta un trampolino di lancio verso il mondo della moda, della televisione e del cinema. Tra i volti che hanno mosso i primi passi nel concorso figurano nomi noti dello spettacolo italiano come Gabriel Garko, Beppe Convertini, Paolo Conticini, Giorgio Mastrota ed Ettore Bassi, come ricorda con soddisfazione il patron della kermesse, Silvio Fasano.

Una novità importante caratterizza l'edizione 2026: per la prima volta nella storia del concorso, la partecipazione è stata aperta anche ai candidati tra i 35 e i 45 anni, ampliando così la platea degli aspiranti "reucci" della bellezza maschile italiana.

Una novità importante caratterizza l'edizione 2026: per la prima volta nella storia del concorso, la partecipazione è stata aperta anche ai candidati tra i 35 e i 45 anni, ampliando così la platea degli aspiranti "reucci" della bellezza maschile italiana.

A giudicare i finalisti sarà una giuria interamente femminile, composta da personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura, chiamata ad assegnare il titolo al concorrente capace di distinguersi per bellezza, carisma e presenza scenica.

La serata sarà condotta da Barbara Morris, con Marialaura De Vitis nel ruolo di madrina: la show girl e conduttrice, diventata popolare al grande pubblico dopo la partecipazione a "L'Isola dei Famosi" nel 2022 su Canale 5, arricchirà l'evento con la propria presenza scenica.

La regia artistica della manifestazione porta la firma del direttore artistico e coreografo Fabio Fallabrino, affiancato dal giornalista e autore televisivo Andrea Iannuzzi, responsabile dei contenuti tv. Il duo ha curato l'intero percorso di selezioni che ha preceduto la finale, compresa la recente tappa interregionale di Andora, conclusasi con grande partecipazione di pubblico.

Non solo moda e bellezza: la serata alassina prevede anche un ricco programma di intrattenimento, con ospiti musicali di rilievo. Sul palco si esibiranno il duo "Quelle di un certo peso" (Fabiana Parlato e Katia Picasso) e i solisti Sofia, Matteo Magnani e Diandra Delfino, reduci dal successo ottenuto a Palazzo Tagliaferro di Andora.

L'evento gode del sostegno del Comune di Alassio, di Regione Liguria, della Provincia di Savona e di Visit Alassio, a conferma dell'importanza che la manifestazione riveste per la promozione turistica della Riviera di Ponente.