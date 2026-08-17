“Spiagge da leggere”: ad Alassio prosegue l'iniziativa che unisce libri, mare e musica al tramonto

Mercoledì 19 agosto, alle ore 20.30, torna “Spiagge da leggere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Alassio nata per unire il piacere della lettura alla suggestione del mare, rafforzando il legame tra la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” e il suo contesto naturale, in una città come Alassio in cui la biblioteca stessa, che ha sede nello storico palazzo di Piazza Airaldi e Durante, si affaccia direttamente sul mare.

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, l’iniziativa propone una nuova serata dedicata alla lettura in spiaggia, in un’atmosfera raccolta e rilassante. Per circa un’ora, a partire dalle 20.30, i partecipanti potranno accomodarsi presso i Bagni Bernardino, sulla Passeggiata Ciccione, e i Bagni Rosetta, in Piazza Airaldi e Durante, e immergersi nella lettura, cullati dal dolce sciabordio delle onde e accompagnati da una musica di sottofondo eseguita dal vivo da due giovani musicisti del Liceo Musicale “Giordano Bruno” di Albenga.



I partecipanti potranno portare con sé un proprio libro oppure scegliere un volume a sorpresa reso disponibile dalla Biblioteca all’ingresso della spiaggia. I posti sono limitati e si consiglia di prenotare il proprio telefonando al numero 0182 648078 oppure scrivendo a biblioteca@comune.alassio.sv.it.



Il programma costantemente aggiornato degli eventi e delle iniziative che si svolgono ad Alassio è consultabile nella sezione Eventi ( https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/calendario-eventi ) del portale turistico della città www.visitalassio.com

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o via e-mail a info@visitalassio.com