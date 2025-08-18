Sessant’anni di vacanze ad Alassio: il riconoscimento alla signora Marina Prina

Nei giorni scorsi il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, ha consegnato una pergamena ufficiale del Comune a Marina Prina, turista torinese che da sessant’anni sceglie la Città del Muretto come meta delle proprie vacanze. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo Comunale, alla presenza di Valentina Mantellassi, titolare insieme alla sua famiglia dell’Hotel Toscana, struttura che ha ospitato la signora Prina in tutti questi anni.

Un riconoscimento che celebra non solo la fedeltà di una turista affezionata, ma anche il legame profondo e duraturo che la signora Marina ha instaurato con Alassio, testimoniando l’attrattiva della città e l’accoglienza delle sue strutture ricettive.