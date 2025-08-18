Ruba scarpe e chiede i soldi al proprietario: disposto il divieto di dimora in provincia di Savona

Ruba delle scarpe da ginnastica e poi va dal proprietario chiedendogli 30 euro.

È successo ieri nella spiaggia delle Fornaci con un uomo, marocchino, incensurato, irregolare sul territorio che è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione.

L'uomo, senza fissa dimora, originario di Asti, difeso dall'avvocato Claudia Arduino, avrebbe prima preso le calzature, le avrebbe nascoste e poi sarebbe andato dal legittimo proprietario chiedendogli i soldi.

Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima in Tribunale a Savona e il giudice Veronica Desei ha convalidato l'arresto non concedendo la custodia cautelare in carcere ma disponendo il divieto di dimora in provincia di Savona.