Albenga, "Concertando tra i Leoni": cambio di programma per il concerto del 22 agosto

Cambio di programma per il concerto di sabato 22 agosto nell’ambito di "Concertando tra i Leoni", la rassegna musicale in programma dal 21 al 23 agosto nella suggestiva Piazza dei Leoni, nel cuore del centro storico di Albenga.

A causa di un improvviso infortunio occorso al pianista Maurizio Moretta, che avrebbe dovuto essere protagonista della serata di sabato, il programma è stato modificato. Il concerto sarà sostituito da "Musica oltre i confini", un emozionante appuntamento con il duo violino e fisarmonica formato da Andrea Cardinale (violino) e Marco Valenti (fisarmonica). Due virtuosi della musica accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei più celebri compositori e autori della musica internazionale.

Andrea Cardinale, con un curriculum che vanta oltre 1.500 concerti in tutto il mondo, e Marco Valenti, fisarmonicista di talento e vincitore di numerosi concorsi internazionali, proporranno un programma capace di spaziare tra generi, epoche e linguaggi musicali. In programma musiche di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Niccolò Paganini e Carlos Gardel.

Rimane invariato il resto del programma della manifestazione:

- Venerdì 21 agosto (serata inaugurale): vedrà protagonista il Quartetto d'Archi Gershwin (composto da Fabrizio Signorile, Alessandro Fiore, Francesco Capuano ed Elia Ranieri) con un viaggio nella storia della musica rock, dai Beatles ai Queen.

- Domenica 23 agosto (serata conclusiva): sarà affidata all’Orchestra Barocca Consortium, prestigiosa formazione d’archi con clavicembalo, con la partecipazione della violinista Violeta Smailovic-Huart. Nel corso della serata sarà inoltre presentato il progetto "Musica per il Giubileo" e si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio dei Leoni 2026, riconoscimento assegnato ogni anno a personalità, associazioni e realtà che hanno dato un importante contributo alla comunità ingauna.

Ad organizzare la tre giorni musicale, con la direzione artistica di Giovanni Sardo e la conduzione di Roberta Moschella, è l’Associazione culturale UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani), sezione di Albenga-Imperia, con il patrocinio della Città di Albenga e il sostegno della Diocesi di Albenga-Imperia, di Scopri Albenga, della Tipografia Bacchetta, di Formae Lucis e della Fondazione Agostino De Mari.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.15. L’ingresso sarà a offerta libera, con posti limitati. L’organizzazione ringrazia il pubblico per la comprensione e invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi anche al nuovo appuntamento del 22 agosto.