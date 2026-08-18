Nella Sala Fizzotti di Ceriale “La scuola degli asini”: incontro con l’autore Marino Muratore

Libri, fantasia e un viaggio alla scoperta del mondo degli asini per il nuovo appuntamento culturale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Giovedì 20 agosto, alle 18, nella Sala Polivalente “Francesco Fizzotti” di via Primo Maggio 22 a Ceriale, lo scrittore Marino Muratore presenterà il libro “La scuola degli asini”, illustrato da Anna Laura Cantone e pubblicato da De Ferrari Editore.

L’iniziativa, inserita nella rassegna libraria “Il Segnalibro – Incontro con l’autore”, è organizzata dall’Aps #Cosavuoichetilegga? con la Biblioteca civica “Agostino Sasso”, nell’ambito delle attività culturali promosse dal Comune di Ceriale – Assessorato alla Cultura. A condurre l’incontro e dialogare con l’autore sarà Tiziana Minacapilli dell’associazione #Cosavuoichetilegga?.

“La scuola degli asini” porta i giovani lettori in una baia nascosta della Corsica, dove è nata una scuola davvero particolare: qui somari provenienti da tutto il mondo si incontrano per seguire le lezioni di Lucio, Virgilio, Minou, Uì e dei simpatici Alfa e Beto.

Anche le materie sono fuori dall’ordinario: storie e leggende che hanno per protagonisti gli asini, il rapporto tra animali domestici e bambini “speciali”, il rispetto delle diversità, l’amore per la natura e, ancora, piccoli e grandi insegnamenti per imparare ad affrontare le difficoltà della vita. Una favola che invita a riflettere sulla bellezza dell’essere diversi, utilizzando un linguaggio capace di avvicinare i bambini a temi importanti attraverso il racconto e la fantasia.

Con lo slogan “Per innamorarci del mondo degli asini!”, l’appuntamento proporrà anche un laboratorio grafico e narrativo rivolto alle bambine e ai bambini dai 6 anni in su. Saranno comunque benvenuti i fratellini e le sorelline più piccoli e anche i genitori, per trasformare l'incontro in un'occasione di partecipazione e condivisione per tutta la famiglia.

Al termine dell’iniziativa è prevista una merenda per tutti i partecipanti. L’ingresso è libero.