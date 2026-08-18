Nasino torna nel Medioevo: storia, cultura e gruppi storici per un pomeriggio nel borgo

Domenica 23 agosto il Comune di Nasino, in collaborazione con Andrea Carnino, giornalista e divulgatore storico-culturale, organizzerà l’evento “Un tuffo nel medioevo a Nasino”, che permetterà al pubblico di apprendere la storia di questo incantevole borgo, strettamente legata ai Marchesi di Clavesana e ai Del Carretto.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 16,30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, dove alle ore 17 verrà celebrata la S.Messa.

Successivamente, all’interno della chiesa si terrà una solenne cerimonia durante la quale, dopo gli interventi di Roberto De Andreis, Sindaco di Nasino; dei Consiglieri Regionali Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo e di Pierangelo Oliveri, Presidente della Provincia di Savona e Sindaco di Calizzano, il Dott Carnino terrà una conferenza sulla storia di Nasino, dalla Marca Aleramica fino ai Marchesi di Balestrino, passando per il legame del Comune con i Grimaldi di Monaco.

Il pomeriggio sarà impreziosito dalla partecipazione dei seguenti gruppi storici: “Marchesato di Clavesana” e “I Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco.

L’ingresso è libero.