Varigotti, mercoledì 19 agosto in concerto l'Accademia Funk Edition

Mercoledì 19 agosto, alle ore 21.15 a Varigotti, presso la Piazzetta Libeccio si presenterà in concerto l'Accademia Funk Edition.

Nell'incanto di una piazza sul mare, l'Accademia Musicale presenta una delle novità di questo anno: si tratta dell'incontro di quattro musicisti provenienti da aree e generi diversi che dà vita ad un repertorio internazionale senza dimenticare la musica italiana. I musicisti sono i docenti che durante l'anno infondono la loro passione per la musica agli allievi sulla scia della regola: "Il jazz non è quello che faccio, è ciò che sono".

Ascolteremo i maestri: Luca Felice al pianoforte, Marco Canavese alla batteria, al basso Dino Cerruti e al sax Fabio Tessiore; per l'occasione ci sarà la partecipazione dell'artista Alberto Mandarini alla tromba filicorno elettronica. Insieme proporranno atmosfere funk che profumano di jazz: ciascun spettatore ritroverà senz'altro il suo brano preferito.

Serata ad ingresso libero.