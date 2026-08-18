Viale Italia in festa ad Albenga: il 22 agosto la prima edizione con la Amarcord Band

Sabato 22 agosto, a partire dalle 21.30, arriva la prima edizione di “Viale Italia in festa”, un appuntamento nato dalla collaborazione tra le attività commerciali della zona, l’Associazione culturale musicale “Controfase” di Albenga e il Comune di Albenga.

Protagonista della serata sarà la Amarcord Band, che, in occasione della chiusura del proprio tour 2026, porterà in Viale Italia la propria musica per una serata pensata per coinvolgere cittadini e turisti.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza e permettere al pubblico di vivere pienamente la festa, Viale Italia sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il Bar Spigolo e Via Venezia.

“Questa iniziativa dimostra quanto sia importante la collaborazione con le attività commerciali – commenta l’Assessora al Turismo Camilla Vio –. Lo abbiamo visto anche con il karaoke organizzato anche grazie al sostegno e alla collaborazione degli esercenti. Quando Amministrazione, associazioni e attività commerciali lavorano insieme, è possibile creare iniziative che non solo animano la città, ma valorizzano anche le diverse zone di Albenga. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno contribuito alla nascita di questa prima edizione di “Viale Italia in festa” e invito cittadini e turisti a partecipare numerosi”.



