Un lettore piemontese in vacanza a Pietra: " Assurdo non avere una guardia medica pediatrica"

Sono un cittadino residente in Piemonte ed in vacanza nella vostra splendida Liguria ed in particolare a Pietra Ligure, ahimè devo dire di esser indignato di come venga gestita l’assistenza medica sul luogo. Nello specifico ho una bambina di 3 anni che da qualche giorno non sta bene. In prima battuta, essendo comparsi i sintomi di sabato ho pensato di chiamare la guardia medica che con mia sorpresa mi ha detto di non avere medici per i bimbi, dirottandomi ad un numero del reparto di Pediatria dell’ospedale. Dopo averlo chiamato ho scoperto che avrei dovuto fare tutta la trafila di accesso al pronto soccorso per farla visitare (direi inutilmente visto che si necessitava di una visita, ma non da pronto soccorso dove vista la scarsità di medici cronica hanno sicuramente casi più urgenti da trattare).

Arriva lunedì 18 agosto e riesco a prenotare una visita da un pediatra che ahimè scopro esser però in forma privata al costo di 70 euro perché non esiste una convenzione tra l’Asl e la Regione per i non residenti (così mi è stato riferito dalla segretaria)

Ora vorrei fare una piccola analisi: in un luogo turistico come quello di mare mi pare assurdo non avere una guardia medica pediatrica che possa assistere i bambini(si parla sempre dei bambini, che sono il futuro, che sono da tutelare, miliardi di iniziative e poi non diamo l’assistenza base di cui si ha bisogno fuori casa?) cioè abbiamo la guardia medica per gli adulti e non per i bambini? Ma davvero nel 2025 non riusciamo a garantire una figura dedicata ai bambini? Davvero è necessario occupare tempo e posto ad un pronto soccorso? Inoltre è davvero possibile che si debba pagare 70 euro per una visita? E chi non può permetterseli deve andare al pronto soccorso con tutto il discorso fatto prima? Davvero non è possibile fare una convenzione che tuteli anche i villeggianti e non residenti? Sono indignato da cittadino.