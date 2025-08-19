Arnasco, ordinanza del Comune: acqua potabile solo previa bollitura

Il Comune di Arnasco ha emesso un’ordinanza urgente con la quale invita tutta la popolazione a utilizzare l’acqua ai fini alimentari esclusivamente previa bollitura.

Il provvedimento, firmato dal vicesindaco il 17 agosto, si è reso necessario a causa della diminuzione delle risorse idriche disponibili. Alla base della criticità, spiegano dal Comune, vi sono sia i consumi elevati registrati in questi giorni sia la rottura di alcune pompe dell’acquedotto, che hanno compromesso il pieno approvvigionamento di alcune vasche.

Nonostante l’intervento dei tecnici del gestore Sca Servizi Comunali Associati Srl e degli operatori comunali, permangono problemi sulle linee dell’acquedotto che potrebbero determinare disservizi e difficoltà a garantire la corretta potabilità dell’acqua.

“È una misura cautelare – si legge nell’ordinanza – adottata per salvaguardare la salute pubblica”. Le pompe danneggiate saranno sostituite nei prossimi giorni, ma fino ad allora i cittadini sono invitati a prestare attenzione e seguire le disposizioni.