Savona, interventi straordinari sulla passerella “Rita Levi Montalcini”: sostituite le travi ammalorate

Qualcosa si muove per la passerella Levi Montalcini, ai Giardini San Michele, chiusa da mesi e con i lavori bloccati. Per la struttura era necessario un intervento straordinario rispetto a quello previsto inizialmente.

Durante i lavori, avviati lo scorso dicembre per la sostituzione dell’assito della passerella, è emersa una situazione di degrado strutturale più grave del previsto. Le travi portanti laterali mostravano infatti segni di marciume dovuti all’umidità, con una riduzione significativa della capacità resistente, mentre i parapetti apparivano compromessi dagli agenti atmosferici. I tecnici hanno sconsigliato ripristini parziali, perchè considerati onerosi e poco efficaci dal punto di vista della sicurezza. E' stata invece suggerita la sostituzione completa degli elementi deteriorati.