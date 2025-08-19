Savona, interventi straordinari sulla passerella “Rita Levi Montalcini”: sostituite le travi ammalorate

Qualcosa si muove per la passerella Levi Montalcini, ai Giardini San Michele, chiusa da mesi e con i lavori bloccati. Per la struttura era necessario un intervento straordinario rispetto a quello previsto inizialmente.
Durante i lavori, avviati lo scorso dicembre per la sostituzione dell’assito della passerella, è emersa una situazione di degrado strutturale più grave del previsto. Le travi portanti laterali mostravano infatti segni di marciume dovuti all’umidità, con una riduzione significativa della capacità resistente, mentre i parapetti apparivano compromessi dagli agenti atmosferici. I tecnici hanno sconsigliato ripristini parziali, perchè considerati onerosi e poco efficaci dal punto di vista della sicurezza. E' stata invece suggerita la sostituzione completa degli elementi deteriorati.
Il Comune ha così approvato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria , affidando i lavori alla ditta Liccardo srl di Millesimo (SV) per un importo complessivo di 55.266 euro, comprensivi di IVA al 22.
L’intervento prevede la rimozione e lo smaltimento di due travi laterali in legno, risultate gravemente ammalorate, insieme ai parapetti ad esse collegati. Saranno quindi realizzate nuove travi lamellari in legno su misura e installati nuovi parapetti. A completamento delle opere verrà collocata sotto l’impalcato una rete antivolatili, necessaria per prevenire i problemi igienici causati dalla presenza di guano di piccione, più volte segnalati dai titolari degli stabilimenti balneari sottostanti e dalla vicina scuola dell’infanzia.