Attualità | 19 agosto 2025, 09:07

Un murales in via Saredo come omaggio alla tradizione del quartiere Fornaci

L'autorizzazione alla realizzazione dell'opera è stata autorizzata dalla giunta su richiesta del Comitato Festa del Mare – Burgu de Furnaxi

C'è l'ok della giunta che  approvato la realizzazione di un murales di 3 metri per 3 sulla facciata ponente del condominio di via Giuseppe Saredo 17A, su proposta del Comitato Organizzatore Festa del Mare – Burgu de Furnaxi.

L’iniziativa, già esaminata lo scorso aprile dalla Commissione per la denominazione delle strade cittadine, era stata inizialmente rinviata per consentire un confronto con il Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive. Dal successivo incontro è emersa la volontà condivisa di valorizzare l’identità storica del quartiere Fornaci, mettendo in risalto le sue radici culturali e sociali.

Il murales, come spiegato dal Comitato, non sarà una semplice opera di street art, ma un omaggio alle tradizioni locali: dalla pesca alla devozione religiosa, fino all’arte della ceramica tipica del territorio, richiamata nei colori bianco e blu. L’obiettivo è quello di rappresentare un sentimento collettivo della comunità, rafforzando il legame con la storia del quartiere.

Il progetto ha raccolto il consenso e la collaborazione  sia del condominio interessato, sia del parroco della chiesa .

Elena Romanato

