A Loano due serate di solidarietà, spettacolo e bellezza con “Aiutiamo chi aiuta”

Tornano anche quest'anno le serate solidali di “Aiutiamo chi aiuta” organizzate da Vecchia Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Si comincia venerdì 22 agosto alle 21.30 in piazza Italia quando (a differenza di quanto annunciato) non si esibiranno i Buio Pesto, ma i TheWaves.

Sabato 23 agosto sempre alle 21 e sempre in piazza Italia andrà in scena la finale regionale di “Una ragazza per il cinema”, il concorso nazionale che valorizza bellezza, talento e personalità delle giovani aspiranti artiste italiane. Durante la serata verranno selezionate le ragazze che avranno accesso alla finalissima nazionale di Taormina.

Tra gli ospiti ci saranno: Viola Scalzo, direttamente da “Io canto Generation 2024”; Ekaterina Yorgacev; Giulio Cecchini e Phoebe. Presenta Ago con Corinna Parodi.

“Una Ragazza per il Cinema” non è solo un concorso di bellezza: è una vetrina per giovani donne pronte a intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, del cinema e della moda, grazie a formazione, workshop e opportunità concrete.

Durante le due serate verranno raccolti fondi a favore di Basta Poco Onlus.

Le due serate sono ad ingresso libero.