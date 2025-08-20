 / Attualità

A Olle una commedia frizzante de “I Belli che…. Andeti”

Appuntamento il 30 Agosto in località Chiesa

A Olle una commedia frizzante de “I Belli che…. Andeti”

E' una commedia frizzante lo spettacolo teatrale che la compagnia “I Belli che…. Andeti” di Borgio Verezzi, mette in scena il giorno 30 Agosto presso Località Chiesa a Olle, alle ore 21.00 dal titolo “Moae segua, poae... incertu". Una famiglia con un grande problema.. riuscire ad accasare la figlia birichina con un marito non proprio sveglio…Alla fine tutto si risolverà per il meglio. Una commedia con un pizzico di caos familiare, qualche equivoco divertente e, ovviamente, un lieto fine che lascia tutti soddisfatti. L’ingresso è libero.

