Savona, lavori di consolidamento alla scuola Astengo: affidati gli interventi da 72mila euro

ll Comune di Savona ha approvato un intervento di manutenzione straordinaria per la scuola primaria Astengo con l’obiettivo di consolidare le strutture dell’edificio. I lavori, per un importo complessivo di 71.940 euro (IVA compresa), sono stati affidati alla ditta Elettroeuropa di Quiliano.

La decisione arriva a seguito di una campagna di indagini e monitoraggi avviata nel 2023, dopo il riscontro di fessurazioni e fenomeni di degrado sulle murature portanti e sulle facciate. Le verifiche – condotte tramite ispezioni visive, indagini non distruttive, rilievi ambientali e monitoraggi con fessurimetri – hanno evidenziato criticità localizzate in alcune porzioni della facciata, nel seminterrato e al piano terra, oltre a infiltrazioni interne.

Dopo aver escluso soluzioni più radicali, come l’adeguamento sismico (ritenuto antieconomico), l’Amministrazione ha scelto un approccio conservativo, con consolidamenti mirati per mettere in sicurezza l’edificio. Il progetto esecutivo è stato redatto dallo Studio associato Persico-Zerbinati e approvato lo scorso 8 agosto.

Lo scorso marzo il Comune aveva intensificato il monitoraggio dell'edificio, con l’installazione di una nuova serie di sensori tecnologicamente avanzati. La decisione era nata dalla necessità di tenere sotto controllo alcune crepe rilevate durante i sopralluoghi, che avevano evidenziato fenomeni di degrado strutturale.

Gli strumenti già presenti nell’edificio – come i fessurimetri tradizionali – erano stati affiancati da dispositivi di ultima generazione, capaci di rilevare con precisione anche minimi spostamenti e deformazioni delle strutture. Questi sensori avevano consentito un monitoraggio continuo e prolungato fino al 31 dicembre 2025, offrendo un quadro chiaro dell’evoluzione delle lesioni e aiutando i tecnici a individuare le possibili cause.