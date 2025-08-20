“Concertando tra i Leoni” ai nastri di partenza: ecco il programma completo

Tutto pronto per una nuova edizione di “Concertando tra i Leoni”, la rassegna che da oltre vent’anni unisce la bellezza della musica alla suggestione storica e architettonica della celebre Piazzetta dei Leoni, cuore pulsante del centro medievale della città.

Dal 21 al 24 agosto 2025, quattro serate di grande musica animeranno uno degli angoli più affascinanti di Albenga, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. L’iniziativa, curata dalla sezione di Albenga dell’UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani e diretta artisticamente dal Maestro Giovanni Sardo, è ormai un appuntamento atteso da residenti e turisti.

Il fascino della piazzetta, con i suoi antichi leoni in pietra, il Palazzo Balestrino e la Loggia dei Costa, offre un contesto unico per un festival che coniuga musica, arte e storia. Le architetture rinascimentali e medievali fanno da cornice a un’acustica naturale che rende ogni concerto un’esperienza indimenticabile.

Durante la rassegna verrà consegnato anche il prestigioso “Premio dei Leoni”, realizzato dalla ceramista Caterina Massa e destinato a personalità o istituzioni che si sono distinte per aver valorizzato la funzione culturale della città.

Il programma 2025

Giovedì 21 agosto

Duo Rocco De Bernardis (clarinetto) – Leo Binetti (pianoforte)

Un viaggio tra il repertorio classico e il jazz, con due artisti di caratura internazionale, collaboratori di grandi nomi della musica e del teatro, da Josè Carreras a Fiorella Mannoia.

Venerdì 22 agosto

Duo Paul Hindemith – Gian Marco Solarolo (oboe) e Cristina Monti (pianoforte)

Trent’anni di attività, oltre 700 concerti e un repertorio che abbraccia il Novecento storico e contemporaneo: un duo che ha calcato palcoscenici prestigiosi in tutta Europa.

Sabato 23 agosto

Gruppo Mediterranea – Quartetto con ballerina

Un affascinante itinerario musicale e poetico sulle orme di Federico García Lorca, tra chitarra, canto, flauto e danza flamenca. Sul palco il M° Andrea Candeli e artisti di rilievo internazionale per un viaggio nell’anima andalusa.

Domenica 24 agosto

Trio Giuseppe Nova (flauto), Giovanni Sardo (violino), Sergio Scappini (fisarmonica)

“Vejo e Nuevo Tango”: un intreccio di sonorità classiche e moderne, dal repertorio europeo al fascino irresistibile del tango. Tre musicisti di altissimo profilo per una chiusura memorabile.